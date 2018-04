Ein Verkehrsunfall mit rund 15 000 Euro Sachschaden hat sich am Donnerstag gegen 8.40 Uhr kurz vor Hannober ereignet. Wie die Polizei mitteilt, war ein 20-jähriger Klein-Lkw-Fahrer vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve teilweise auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit dem Mitsubishi einer entgegenkommenden 22-Jährigen kollidierte. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, so die Polizei.