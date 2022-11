Kalender zeigt Motive aus dem Altdorfer Wald

Nun schon zum dritten Mal hat Klaus Wäscher aus Bergatreute einen Kalender mit Motiven aus dem Altdorfer Wald herausgebracht. Rund um den Jahreslauf finden sich Motive, die Schönes und Interessantes der regionalen grünen Lunge zeigen. Die Monatsblätter wurden über den ganzen Wald verstreut aufgenommen, so zum Beispiel beim Waldbad, bei Durlesbach, bei Wolfegg und im Lochmoos (Foto: Klaus Wäscher) – und sie regen dazu an, dieses große Stück Natur selbst zu entdecken. Erhältlich ist dieser Kalender unter anderem in der Stadtbuchhandlung Weingarten, der Stadtbuchhandlung Bad Waldsee, bei Ravensbuch und bei den Gemeindeverwaltungen von Baienfurt und Bergatreute.