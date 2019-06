Jugendliche starten Umweltprojekt in Waldburg

Unter dem Motto „Wir fangen an – machst du mit?“ haben 27 Jugendliche aus Ravensburg, Waldburg, Vogt, Hannober und Aulendorf ein Umweltprojekt im Gemeindehaus Waldburg auf die Beine gestellt. Ihr Ziel ist es, das Thema „Umwelt“ an alle Menschen vor Ort zu bringen, so eine Pressemitteilung der Initiatoren.

Das Projekt wurde mit einem ökumenischen Jugendgottesdienst eingeleitet, der den Titel „Wir zerstören unsere einzige Heimat“ trug. In sogenannten Inforäumen haben die Jugendlichen anschließend Ausstellungen über Konsumverhalten und die Auswirkungen für die Welt vorbereitet. Neben den Fakten gab es für die rund 160 Besucher auch viele Tipps für plastikfreies, regionales und saisonales Einkaufen. Von der Zahnbürste bis hin zum Büromaterial stellten die Jugendlichen einige umweltfreundliche Alternativen aus. In zwei großen Kreativräumen konnten die Besucher selbst Mehrwegprodukte herstellen. Kostenlos stellten sie an den verschiedenen Stationen zum Beispiel Waschmittel, Abschminktücher, Bienenwachstücher oder auch Obstnetze her. Das nutzen sehr viele Besucher aus und schnell saßen Jung und Alt zusammen und stellten „umweltfreundlichere“ Mehrwegprodukte her.

Den Jugendlichen ging es laut Pressebericht vor allem um das nachhaltige Umdenken, weshalb sie sich sehr freuten, dass sich so viele Menschen für das Thema Umwelt Zeit nahmen. Eine junge Helferin meinte: „Natürlich muss die Regierung etwas ändern, doch auch jeder Einzelne von uns kann etwas Positives für die Umwelt beitragen“. Genau das haben die Jugendlichen in Waldburg mit ihrem Projekt in der Gemeinde Waldburg erreicht. Doch das war erst der Anfang, um das Thema „Umweltbewusst sein“ vor Ort an die Menschen zu bringen.