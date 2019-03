Indianermuseum in Waldburg öffnet wieder

Tipi, Pfeil und Bogen, Bärenfell: Gut ein Jahr war das Museum für Indianistik in Waldburg geschlossen, nachdem dessen Gründer Alois Weber im Alter von 77 Jahren gestorben war. Jetzt öffnet das Museum wieder. Und zwar deshalb, weil sich zwei Studienfreundinnen nach vielen Jahren wiedergefunden haben.

„Der Abschied von meinem Vater kam damals sehr plötzlich“, sagt Gisela Weber. Als Alois Weber im Dezember 2017 starb, hinterließ er ein auch über die Region hinaus bekanntes Museum, das er - begeistert vom Leben und der Kultur der Indianer - 1998 in den Räumen seiner ehemaligen Schreinerei eröffnet hatte. Nach dem Tod von Alois Weber blieben die Türen des Museums erstmal geschlossen.

Bis eines Tages Barbara Lorenz, selbst begeistert von der indianischen Kultur und als Lehrerin immer wieder mit Schulklassen zu Gast im Museum, bei Familie Weber anrief und fragte, ob sie trotz Schließung einen Besuch im Museum vereinbaren könnte. Als sie dann auf Gisela Weber traf, kam heraus, dass sich die beiden Frauen vom Studium kennen. Sofort hatten sie wieder einen Draht zueinander, und so entstand die Idee, dass sie gemeinsam dem Museum wieder Leben einhauchen. „Wenn wir jetzt den Staub von den Ausstellungsstücken fegen, ist es wie ein Erweckungskuss“, sagt Gisela Weber.

„Er war er, und wir sind wir“, sagt Gisela Weber. „Wir wollen das, was er geschaffen hat, bewahren, und gleichzeitig unser Profil einbringen.“ Deshalb hat sich auch der Name geändert. Aus dem Museum für Indianistik wurde das Museum für indianische Kultur. Das bedeutet aber nicht, dass sich alles ändert. „Wer das Museum von früheren Besuchen schon kennt, wird viele alte Bekannte in vertrauten Räumlichkeiten wiederfinden“, versprechen die beiden Frauen. Eine Sache, die sie verändert haben, ist die große Trommel, die die Besucher jetzt direkt hinter dem Eingang empfängt. „Für mich ist sie das Herzstück des Museums“, sagt Barbara Lorenz. Deshalb hat sie sie aus ihrer Ecke herausgeholt. Jetzt bietet die Trommel sich als zentraler Treffpunkt an, auf Kissen rundherum können Besucher Platz nehmen.

Für Barbara Lorenz ist es wichtig, den „Spirit“ von Alois Weber weiterzugeben: „Er hatte Werte, die auch bei den Indianern eine große Rolle spielen, wie zum Beispiel Respekt oder Ausdauer“, sagt sie. Durch seine Besuche in einem Reservat der Lakota-Indianer in den USA habe er viele Anekdoten zu erzählen gewusst. „Er hat sich sogar selbst ein bisschen der Lakota-Sprache beigebracht und die Kindergruppen im Museum auch so begrüßt“, berichten die beiden Frauen. Mehrere Indianer haben das Waldburger Museum schon besucht, darunter der Lakota-Häuptling Phil Crazy Bull aus Rosebud, South-Dakota.

Indianische Kleidungsstücke von Reisen mitgebracht

Von seinen Reisen hat Alois Weber auch indianische Kleidungsstücke mitgebracht. Zum Beispiel Kinder-Mokkasins, denen man ansieht, dass sie getragen wurden. Vieles, was im Museum zu sehen ist, hat er aber auch selbst hergestellt. „Er war Schreinermeister und hatte großes handwerkliches Geschick“, sagt Gisela Weber. An einem großen perlenbestickten Umhang habe er mehrere Winter gearbeitet.

Angefangen hatte übrigens alles mit einer Brieffreundin von Gisela Weber, die in den USA lebte und Mitte der 1980er-Jahre zu Besuch nach Waldburg kam. „Sie brachte Bücher über die Kachinapuppen der Hoppi-Indianer mit“, erinnert sich Gisela Weber. Kachinapuppen sind Vermittler zwischen der realen und der Geisterwelt. Diese Figuren faszinierten Alois Weber, und er begann, selbst welche zu schnitzen, zu bemalen und einzukleiden. Alois Weber stellte die Puppen aus – und der Grundstein für das spätere Museum war gelegt.

Um diese Figuren und alle anderen Ausstellungsstücke wieder der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, wollen Gisela Weber und Barbara Lorenz das Museum zunächst einmal pro Monat am Wochenende wieder öffnen. „Wir machen das komplett ehrenamtlich“, erklären sie. Besucher können im Museum selbst auf Entdeckungsreise gehen und sich auch selbst in indianischer Handwerkskunst versuchen.