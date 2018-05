In der Turnhalle zu Hause

Der Allgemeine Sportverein Waldburg (ASV) feiert am 9. und 10. Juni mit einem großen Festprogramm sein 50-jähriges Bestehen. Von 105 Mitgliedern im Jahr 1969 entwickelte sich der ASV zum heute größten Verein in Waldburg. Aktuell gehören ihm 1171 Mitglieder an. Zum Vergleich: Waldburg hat knapp 3200 Einwohner. Ebenso wie die Mitgliederzahl vergrößerte sich auch das Angebot des Vereins.

Den Anfang machten 1968 Fußball, Skifahren, Tischtennis und Frauenturnen. Heute ist der Verein sportlich breit aufgestellt: In den verschiedenen Gruppen und Abteilungen des Vereins können seine Mitglieder fast allen Sportarten nachgehen. Das Angebot reicht von Skifahren über Ballsportarten wie Tischtennis, Tennis und Volleyball bis hin zu Radfahren, Nordic Walking, Gymnastik und Pilates. Einzig die Fußballer und die Reiter haben sich im Laufe der Vereinsgeschichte vom ASV getrennt und eigene Vereine gegründet. Geleitet wird der Verein von einem vierköpfigen Vorstand, der rein aus Frauen besteht: Marianne Späth, Uschi Büchele, Inge Käser und Roswitha Wieczorek.

„Auf die entsprechende Frage von Herrn Götz an alle, wer für die Gründung eines Sportvereins sei, erhob sich keine Gegenstimme. Es waren alle dafür.“ Mit diesen knappen Worten wird die Gründung des ASV am 14. September 1968 im Gasthof „König Wilhelm“ in Waldburg beschrieben. Die treibende Kraft hinter der Gründung und zugleich der erste Vorsitzende des Vereins war Edgar Götz. Zum Zweiten Vorsitzenden wurde Hans Jung gewählt, Josef Miller zum Kassier und Siegfried Sorg zum Schriftführer. Auch 50 Jahre nach der Gründung ist die Zahl der Vorstandsmitglieder gleichgeblieben, die Zahl der Mitglieder nahm jedoch kontinuierlich zu. Etwa 105 waren es 1969, 360 im Jahr 1980, im Jahr 2002 wurde das tausendste Mitglied aufgenommen. Seither pendle die Mitgliederzahl konstant um die 1100, sagt Marianne Späth, seit 2004 Erste Vorsitzende.

Sie beschreibt das Verhältnis der Mitglieder zum Verein: „Der Sportverein tritt nicht geschlossen auf. Die Mitglieder kennen sich untereinander gar nicht alle. Ich bin mir sicher, dass manches Mitglied nicht weiß, wer zum Vorstand gehört.“ Bis 2006 habe der ASV jedes Jahr einen Fasnetsball veranstaltet, die Maiwanderung und eine Wanderung im Herbst gebe es immer noch. Abgesehen davon finde das Vereinsleben mit Festen und Veranstaltungen vor allem in den Gruppen statt, sagt Späth: „Es gibt nicht die große ASV-Familie, es wird in den Gruppen gelebt. Die sind sehr aktiv. Wir bilden den Kopf, das Dach für die Abteilungen und vielen Gruppierungen innerhalb des Vereins und halten den Betrieb aufrecht.“ Dazu gehören die Finanzen. Mit hunderten Buchungen pro Jahr sei der ASV fast ein kleines Unternehmen, sagt Kassiererin Inge Käser. „Ohne Steuerberater geht das nicht.“

Reiter gehen eigene Wege

Inge Käser trat 1972 in den Verein ein. Im selben Jahr wurde die Mehrzweckhalle in Waldburg fertiggestellt, ein „Meilenstein in der Vereinsgeschichte“, sagt sie. „Vorher gab es nur die Möglichkeit, im Freien zu Sport zu treiben oder auf Hallen in anderen Orten auszuweichen. Durch die Halle kam der Hallensport dazu.“ Dazu gehörte vor allem Volleyball. Noch heute hat Volleyball mit sechs Gruppen, drei Kinder- und drei Erwachsenengruppen, einen großen Stellenwert beim ASV. Doch es kam nicht nur etwas dazu, sondern fiel auch weg. 1975 trennten sich die Reiter vom ASV, nachdem sie sich ihm zwei Jahre zuvor angeschlossen hatten. Fünf Jahre später gingen auch die Fußballer eigene Wege und gründeten den FV Waldburg. Von beiden Gruppen habe man sich einvernehmlich getrennt, erzählt Inge Käser. „Wir kommen gut miteinander aus.“

Ein Schwerpunkt des ASV lag von Anfang an auf dem Skifahren. Der Verein habe früher Skikurse am Waldburger Kohlenberg und dann am Mittelberg angeboten, erzählt Marianne Späth. „Heute hängt es davon ab, ob genügend Schnee fällt. Wenn nicht, findet der Skikurs in Vorarlberg statt.“ Sogar eine Skischanze im Mosertal in der Nähe von Waldburg soll es einmal gegeben haben.

Mit jeder neuen Sporteinrichtung, die in Waldburg gebaut wurde, vergrößerte sich das Angebot des Vereins. 1986 wurde das Seegrasstadion eingeweiht, in der Folge kam Leichtathletik dazu. Zwei Jahre später folgten die Tennisplätze und das Tennisheim. 2015 baute die Gemeinde eine zweite Halle, eine reine Sporthalle. Diese entschärfte die Konkurrenz der Vereine um Hallenzeiten. Ein eigenes Vereinsheim baute der ASV jedoch nie. „Wir sind in der Turnhalle zuhause“, sagt Inge Käser.