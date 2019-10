In Alkoholbrennerei bricht Feuer aus

Übertretender Alkohol aus der Brennanlage hat sich am Donnerstag gegen 15 Uhr in einer Alkoholbrennerei einer Lebensmittelmanufaktur in Hannober entzündet. Ein Mitarbeiter war zum Zeitpunkt des Brandausbruchs in der Brennerei anwesend und konnte durch gezieltes Eingreifen dem Feuer entgegenwirken, teilt die Polizei mit. Die Freiwillige Feuerwehr Waldburg brachte den Brand mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Weingarten schnell unter Kontrolle. In der Brennerei entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand.