Im Inline alpin macht Marina Seitz keiner was vor

Marina Seitz ist 23 Jahre alt, studiert International Management, lebt mittlerweile in Augsburg und ist Gesamtweltcup-Siegerin in einer Sportart namens Inline alpin. Bei dieser Sportart absolvieren die Athleten ähnliche Disziplinen wie alpine Skifahrer – nur eben mit Inlinerollern statt Skiern an den Füßen und auf Asphalt statt Schnee darunter. Durchgeführt werden die Wettbewerbe international gemeinsam vom Internationalen Skiverband FIS und dem Rollersportverband FIRS.

Marina Seitz aus Waldburg trainiert beim DAV Neu-Ulm gemeinsam mit den Weltklasseläufern wie Ann-Krystina Wanzke, Manuel Zörlein und Sebastian Schwab.

Nachdem die DSV-Athleten 2016 nicht im Weltcup starten durften, wechselten die Topläufer in den DRIV (Deutscher Rollsport und Inlineverband). Das bedeutete auch für Marina Seitz, ein Jahr international auszusetzen. 2017 folgte ein Auslandssemester, dennoch wurde sie Dritte im Gesamtweltcup. Seitz ist mehrfache deutsche Meisterin, Europameisterin, Vizeweltmeisterin und nun zum zweiten Mal Siegerin des Gesamtweltcups. Den Grundstein dafür legte sie am Anfang der Saison. National und international dominierte sie – sechs Rennen, sechs Siege.

Im tschechischen Turnov übernahm sie die Führung in der Gesamtwertung und gab diese bis zum Ende nicht mehr ab. Es folgt der nächste Weltcupsieg in Mezebori, ebenfalls in Tschechien. Der dritte greifbare Sieg in Degmarn wurde im zweiten Durchgang vom Winde verweht. Ebenfalls Dritte wurde Seitz im italienischen Tortoreto. Anschließend folgte Platz zwei im spanischen Vilalblino. Dort wurde sie auch Vize-Europameisterin.

Beim Finale in Warschau lautete ihre Devise: kontrolliert fahren und sicher durchkommen. Da Seitz bei den etwa 20 Rennen, die sie dieses Jahr absolvierte, keinen Ausfall hatte und immer auf dem Podest stand, kamen kaum Zweifel am Gesamtweltcup-Sieg auf. Auch beim Finale stand die Waldburgerin auf dem Podest – das große Ziel war erreicht.

Bei den deutschen Meisterschaften in Bad Hersfeld, lag Seitz nach dem ersten Lauf deutlich in Führung, verschenkte aber im zweiten Durchgang den sicheren Sieg um zwei Hundertsel an Ann-Krystina Wanzke. Nun beginnen die Vorbereitungen für die World Roller Games 2019 in Barcelona, quasi die Weltmeisterschaften im Inline Alpin.