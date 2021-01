Hoher Sachschaden nach Zusammenstoß

Beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge am Samstag gegen 12 Uhr ist nicht unerheblicher Sachschaden von etwa 13 000 Euro. Der Fahrer eines Hyundai missachtete nach Angaben der Polizei in der Amtzeller Straße in Waldburg die Vorfahrt einer von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten BMW-Fahrerin. Beide Autofahrer blieben unverletzt.