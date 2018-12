Hier werden auch Kinder mucksmäuschenstill

Die Pflege der weihnachtlich-christlichen Tradition ist Stefan Gropper und seiner Frau Ulrike eine Herzensanliegen. Die beiden Waldburger wollen „Frieden, Hilfsbereitschaft und Wohltätigkeit“ unter den Menschen wieder zum Leben erwecken. Dazu bauen sie auch in diesem Jahr wieder ihre lebensgroße Krippe für einen guten Zweck auf.

In lebendigster Erinnerung ist dem gebürtigen Waiblinger Stefan Gropper das Krippenspiel, das sein Vater mit ihm und seinen vier Geschwistern Anfang der 1970er-Jahre gespielt und inszeniert hat. All die Proben und Vorbereitungen mussten sehr im Geheimen ablaufen, weil der vom Spiel aufgenommene Super-8-Film ein Weihnachtsgeschenk für die Mutter der Familie war. Diese Erinnerung hat ihre Fortsetzung in einer begehbaren und frei zugänglichen Krippe mit lebensgroßen Figuren gefunden, die Gropper seit acht Jahren immer wieder aufbaut. Zu Maria und Josef und dem Jesuskind kommen in diesem Jahr noch Kaspar, Melchior und Balthasar – die heiligen drei Könige. An fünf Aktionsabenden, den Adventssamstagen und dem Heiligen Abend, soll mit viel Licht und künstlerisch-musikalischen Darbietungen Weihnachten zum Leben erweckt werden.

Alle zwei Jahre bauen die Groppers ihre Groß-Krippe auf. An den Besuch von Kindergarten-Kindern im vorvergangenen Jahr erinnern sie sich in besonderem Maße. Laut und schnabulierend, wie Kinder eben so sind, seien sie die Breitenbergstraße in Waldburg zu ihrem Haus und besagter Krippe hoch gestürmt, um dann ganz plötzlich und ohne pädagogische Disziplinierungsmaßnahmen der Erzieher ganz ruhig zu werden vor dem heiligen Geschehen. Gefühlte Minuten lang, nicht Sekunden, sei es mucksmäuschenstill gewesen.

Und genau um diese Momente geht es Stefan Gropper: „Da ist etwas, was in den Menschen geweckt werden will: Die Ehrfurcht vor der Geburt Christi in der Welt.“ Eine Ehrfurcht, so das Ehepaar, die dann in gelebte Barmherzigkeit münden könne. 3000 Euro seien in der Krippenzeit vor zwei Jahren für die Radio-7-Drachenkinder zusammengekommen. Dass es dieses Jahr noch deutlich mehr wird, ist ihre nicht unbegründete Hoffnung.

Menschen empfindsam zu machen für die Not anderer, das stellt sich Stefan Gropper unter einem christlichen Weihnachten vor. Diese Vorstellung entspricht auch seiner beruflichen Maxime: „Erst sehen, was sich machen lässt – dann machen, was sich sehen lässt.“