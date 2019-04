Heimatpfleger tauchen ins finstere Mittelalter ein

An einem der geschichtsträchtigsten Orte Oberschwabens haben sich alle Ortsheimatpfleger, Museumsleiter, Burgschreiber, Chronisten und Archivare der Region zu einer Sitzung getroffen: Der Heimattag für den Landkreis Lindau hatte sie auf die Waldburg eingeladen.

Einen schöneren Ort hätten sie sich nicht wünschen können: die trutzige Waldburg, von deren Aussichtsplattform der Blick bei günstiger Witterung in das oberschwäbische Voralpengebiet, in die Allgäuer Alpen, in das Berner Oberland – und ja, bei Fön sogar von der Zugspitze bis zum Mont Blanc reicht, wie Burgherr Max Haller versichert, liegt ziemlich in der Mitte zwischen Ravensburg und Wangen. Sie erhebt sich auf einem steilen, kegelförmigen Hügel, und gilt mit 772 Metern über dem Meeresspiegel als der höchste Punkt Oberschwabens, und war die Stammburg des gleichnamigen Truchsessen- und Reichsfürstengeschlechts. Berühmte Namen sind mit ihr verbunden: Sie war unter anderem die Hausburg des als „Bauernjörg“ bekannt gewordenen Georg III.

Die eigentliche Sitzung war kurz. „Wir haben uns in den vergangenen Wochen ja häufig gesehen, es gibt daher keine dringlichen Probleme zu besprechen“, sagte Wolfgang Sutter, der Vorsitzende des Heimattages Lindau. Er bat die Mitglieder lediglich um Ideen für das Jahresprogramm 2020, bevor er das Zepter an Burgvogt Roland Ohneseit reichte, der die Pfleger der Heimat durch die Burg und durch die neue Hexenausstellung führte.

Viel Einzigartiges hat die Waldburg zu bieten. Sie zeigt neben der originalgetreuen Replik der Reichskrone die weiteren Teile des Kronschatzes: das Reichsschwert, das Reichszepter, der Reichsapfel und die heilige Lanze, sowie ein etwa fünf Quadratmeter großes Faksimile der ersten urkundlichen Erwähnung Amerikas. Der Burgvogt erzählte sehr lebendige, interessante und amüsante Geschichten aus der spannenden Historie der mittelalterlichen und gut erhaltenen Burg, die im elften Jahrhundert erbaut wurde.

Die perfekte Art seine Feinde auszuschalten

Richtig zur Sache und ans Eingemachte ging es aber in der neuen Hexenausstellung. Die Erzählungen des Burgvogts ließen den Heimatpflegern beinahe das Blut in den Adern gefrieren – 60 000 Frauen, 15 000 Männer und 5000 Kinder wurden in dieser finsteren und grausamen Zeit des Mittelalters in Europa verbrannt. „Es waren nicht nur Kräuterweiblein die als Hexe bezichtigt wurden“, erzählte Ohneseit. „Die Verbrennungen geschahen aus Neid, hatten sexuelle Prägungen, waren oft einfach die praktische Entledigung eines unliebsamen Menschen. So hat man sich in der Zeit seiner Feinde entledigt. Sogar Tiere wurden der Hexerei bezichtigt: ein Pferd das ausgeschlagen hat, war dann schnell mal verhext.“ In der Ausstellung werden Begriffe wie Hexenhammer, Hexenflug, die Teufelsbuhlschaft und der Teufelspakt erklärt. Ebenso Anklagepunkte die zur Verbrennung geführt haben, wie die Teilnahme an Hexenversammlungen oder Schadzauber. Sie zeigt an Beispielen, dass auch die Region in diesem dunklen Kapitel mitgespielt hat. In Waldsee wurden 54 Frauen, und drei Männer zwischen 1490 und 1645 auf dem Galgenbühl verbrannt. 48 Hexen waren in Langenargen bekannt, 1625 wurde mit der Bürgerin Anna Lohrin die letzte angebliche Hexe verbrannt. In Lindau wurden 18 Personen der Hexerei bezichtigt und Maria Madlener 1730 als letztes Opfer der Hexenverfolgung hingerichtet. In Eglofs wurde Katharina Reitherin 1743 mit 34 Jahren als Hexe und Giftmörderin hingerichtet. Sie wurde gequält, verstümmelt, geköpft und dann verbrannt.

„Man muss sich mal vorstellen, wie pervers die Folterknechte waren: solange der Richter dabei war, gingen die Verhöre noch einigermaßen normal vor sich. Kaum war er weg, ging es den Angeklagten schlecht. Sie wurden vergewaltigt und gequält“, führte der Burgvogt aus. In Bregenz wurde Katharina Zwislerin 1626 als Hexe hingerichtet. Allerdings hätten sich die Bregenzer darauf hin nicht weiter an der Hexenverfolgung beteiligt und seien nicht wie viele andere dem euphorischen Blutrausch verfallen.

Roland Ohneseit erzählte zu all diesen Tatsachen die Geschichten zu den Menschen dahinter. Auch die des Scharfrichters, einem unehrenhaften Gewerbe, der neben seinem Henkersjob auch für die Medizin zuständig war, und für die Leerung der menschlichen und tierischen Kloake. „Bin ich froh, dass wir in unserer heutigen Zeit geboren sind“, meinte Gerd Zimmer, der stellvertretende Vorsitzende des Kreisheimattages, als sie nach diesem Ausflug ins finstere Mittelalter erleichtert wieder ins Sonnenlicht des Burghofes der sonst so freundlichen Waldburg traten.