Gospelchor Waldburg spendet 2300 Euro

Der Gospelchor Waldburg hat die Hälfte des Reinerlöses der drei Adventskonzerte in Obereschach, Berg und Unterankenreute gespendet. Dank der großzügigen Unterstützung der Zuhörer konnten insgesamt 2360 Euro an die Projekte „Letzte Wünsche wagen“, Hilfe für Haiti und an die Kinderstiftung Ravensburg übergeben werden, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht. Der Wünschewagen erfüllt laut Mitteilung Menschen in ihrer letzten Lebensphase einen besonderen Herzenswunsch. Das vorrangige Anliegen des Vereins Hilfe für Haitit sei es, haitianischen Kindern, die zu den Ärmsten der Armen gehören, den Schulbesuch und eine Ausbildung zu ermöglichen. Und die Kinderstiftung Ravensburg unterstütze bedürftige Familien in der Region sowohl materiell als auch mit individuellen Bildungs- und Fördermaßnahmen.