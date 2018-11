Gospelchor stimmt auf den Advent ein

Der Gospelchor Waldburg gibt bereits vor der Adventszeit einige Konzerte. Der Chor interpretiert moderne und traditionelle Lieder.

Die Veranstaltungen sind am Samstag, 24. November, um 19 Uhr in der katholischen Kirche in Obereschach, am Samstag, 1. Dezember, um 17 Uhr in der katholischen Kirche in Berg und am Sonntag, 2. Dezember, um 17 Uhr in der katholischen Kirche in Unterankenreute. Der Chor singt unter Leitung von Kathrin Moll und wird auch dieses Jahr wieder von Gastmusikern begleitet. Der Eintritt zu den Konzerten ist frei, um Spenden wird gebeten.

Die Hälfte des Reinerlöses geht an soziale Projekte. Foto: Veranstalter