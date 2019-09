Direkt neben der Gemeinschaftsschule Waldburg in der Amtzeller Straße steht die neue Ladesäule für Elektrofahrzeuge. Waldburgs Bürgermeister Michael Röger, Arnold Miller, Vorstand der VR Bank Ravensburg-Weingarten und Andreas Thiel-Böhm, Geschäftsführer der Technische Werke Schussental (TWS) haben sich gemeinsam für die Finanzierung der Ladestation eingesetzt, heißt es in einer Pressemitteilung der TWS.

„Das ist ein toller Schulterschluss, der die Elektromobilität hier weiter unterstützt. Wir haben bereits ein Elektrofahrzeug für die Gemeinde im Einsatz und freuen uns über Bürger und Firmen, die auch auf elektrischen Antrieb umsteigen. Eine wichtige Voraussetzung haben wir hier geschaffen“, so Michael Röger.

„Die Menschen sollen und wollen klimaschonend unterwegs sein. Dazu braucht es auch im ländlichen Raum Infrastruktur. Hier leisten wir gerne finanzielle Unterstützung“, ergänzt Arnold Miller.

Andreas Thiel-Böhm äußer sich laut Pressemitteilung wie folgt: „Gemeinsam mit der Gemeinde haben wir öffentliche Gelder akquiriert. So schaffen wir es, eine solide Basis für Elektromobilität zu schaffen. Denn nur wer schnell und einfach laden kann, entscheidet sich dafür. “ Die TWS kümmert sich an mehreren Orten in der Region um den Ausbau der Ladeinfrastruktur, heißt es weiter.

Die neue Ladesäule an der Gemeinschaftsschule Waldburg verfügt laut Pressemitteilung über zwei sogenannte Typ-2-Anschlüsse mit einer Ladeleistung von jeweils 22 Kilowatt. Gefördert wurde die Einrichtung auch durch das Land im Rahmen des SAFE-Programms. Dieses soll sicherstellen, dass in Baden-Württemberg wenigstens alle 10-mal zehn Kilometer eine Ladestation zur Verfügung steht.

Um den Betrieb der neuen Stromtankstelle kümmert sich die TWS: Der Strom stammt zu 100 Prozent aus regenerativen Quellen. Nur so mache Elektromobilität ökologisch Sinn, teilte die TWS mit.

Abgerechnet wird die in den Akku übertragene Energie pro Kilowattstunde. Das Laden ist über einen QR-Code oder mit Ladekarte der TWS möglich. Aktuell stehen so deutschlandweit 5000 Ladepunkte zur Verfügung, dank Roamingpartnern kommen europaweit weitere 25 000 Ladepunkte hinzu. Insgesamt plant die TWS nach eigenen Angaben mehr als 70 weitere Stationen an öffentlich zugänglichen Standorten.