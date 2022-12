Spukt es auf der Waldburg? Geisterjäger geben Antwort und halten Grusliges fest (mit Video)

Spukt es auf der Waldburg? Wenn es nach zwei selbsternannten Geisterjägern geht, lautet die Antwort: Ja. Patrick Wagner und Karina Kudwien waren im April mit allerhand technischem Gerät in der Burg.

Sie sagen, es sei ihnen gelungen, mit Seelen von ehemaligen Burgbewohnern und der des einstigen Burgkaplans der Waldburg in Kontakt zu treten. Sogar die Stimme des Burgkaplans soll aufgezeichnet worden sein. Ihre Untersuchungsergebnisse haben die beiden zu Filmepisoden verarbeitet. Diese sind von 27. Dezember bis 6. Januar, täglich von 17 bis 22 Uhr, auf der Waldburg zu sehen.

Regio TV-Beitrag über die Geisterjagd im vergangenen April

Im April dieses Jahres reisten die „Geisterjäger“ Patrick Wagner und Karina Kudwien auf die Waldburg und untersuchten dort drei Tage lang paranormale Phänomene.

Bei den Untersuchungen kamen unterschiedlichste Geräte zum Einsatz, unter anderem ein K2-Meter, der elektromagnetische Felder misst, eine „Spirit Box“, eine Art kleines Radio, durch das Radiosender in Millisekunden durchgetastet werden, Lichtschranken und Fotofallen.

Die beiden paranormalen Ermittler im April auf der Waldburg: Sie erhofften sich, Kontakt mit dem ehemaligen Kaplan der Waldburg in dessen damaligem Zimmer aufnehmen zu können. (Foto: Archiv: Stefanie Keppeler)

„Besonders stolz sind wir auf das „Portal“, sagt Patrick Wagner. Dieses Endgerät soll phonetisches Rohmaterial enthalten, welches beim Einsatz in Dauerschleife abgespielt werde. Hieraus sollen Geister oder Seelen, wie die paranormalen Ermittler es nennen, Wörter oder Sätze formen können. Auf diese Art soll auf gestellte Fragen geantwortet werden können.

Klopfgeräusche begeistern den „Ermittler“

„Wir hatten während der drei Tage auf der Waldburg Kontakt zu ehemaligen Burgbewohnern und erhielten sogar Rückmeldungen vom Herrn Kaplan, was uns enorm fasziniert hat. Sowohl in Sprache, als auch in akustischen Phänomenen“, berichtet Patrick Wagner.

Er erzählt von einem für ihn besonders beeindruckenden Erlebnis während seiner Ermittlungen auf der Waldburg: „Als ich nachts alleine auf der Treppe zum geöffneten Kaplanzimmer saß und dort eine Portal-Session abhielt, habe ich gefragt, ob der Herr Kaplan zugegen sei und wenn ja, ob er sich bemerkbar machen könne“, berichtet Patrick Wagner.

Zwei bis drei Sekunden später sei das Portal verstummt. Bei der Auswertung des Portals seien an dieser Stelle drei laute Klopfgeräusche und dann „Das war ich!“ zu hören sein.

Er selbst habe unmittelbar nach der Fragestellung bemerkt, wie es gefühlt kälter geworden sei, sagt Patrick Wagner. Er hatte den Eindruck, er sei nicht mehr alleine, als stehe jemand hinter ihm.

„Im Nachhinein ist das Zusammenspiel zwischen meinem Eindruck vor Ort und dem Ergebnis der Auswertung des Portals erstaunlich“, so der „paranormale Ermittler“. Er berichtet zudem, dass auf der Waldburg eine Vielzahl an sogenannten „electronic voice phenomena“, übersetzt Tonbandstimmen, sichergestellt werden konnten, was generell sehr selten und deshalb besonders spannend sei.

Auf der Waldburg gibt es jetzt erste Einblicke

Diese und weitere Ermittlungsergebnisse werden nun in Filmepisoden aufgearbeitet. „Zum Inhalt des Ganzen wollen wir noch nicht zu viel sagen, da unsere Episoden von der Waldburg erst im Mai oder Juni 2023 erscheinen werden und zudem die Auswertungen immer noch nicht vollständig abgeschlossen sind.

Außerdem wollen wir den Zuschauern die Spannung nicht wegnehmen“, erklärt Patrick Wagner. Ihre erste Staffel starte bereits im Januar auf Youtube. In der Filmepisode, die von 27. Dezember bis 6. Januar auf der Waldburg zu sehen ist, werde jedoch ein kurzer, zusammenfassender Einblick gewährt.

„Von den drei Tagen auf der Waldburg hatten wir um die 40 Stunden Material, welches im Detail gesichtet, ausgewertet und geschnitten werden muss. Wir hatten wirklich sehr viel aussagekräftiges Material, und das dauert einfach seine Zeit“, erklärt der 33- Jährige.

Aufgrund der bisherigen Ergebnisse wird Patrick Wagner im März nochmals ein Wochenende lang die Waldburg untersuchen, um der Sache noch tiefer auf den Grund gehen zu können.

Seit seinem Besuch im April gebe es nämlich weitere, neue Untersuchungsmöglichkeiten. „Ein Gerät, mit dem wir die Seelen auch sichtbar machen können. Das wird auf der Waldburg sehr interessant werden“, so Patrick Wagner. Vom 27. bis zum 30. Dezember ist der „paranormale Ermittler“ mit einem Infostand auf der Waldburg, um Besuchern Rede und Antwort zu stehen und um sein Equipment zu erklären.