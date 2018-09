Freunde der Waldburg widmen sich neuen Inhalten und feiern 30-jähriges Bestehen

Den öffentlichen Zugang zur Waldburg zu erhalten und das Museum in der Burg zu unterstützen, waren bisher inhaltliche Schwerpunkte des Vereins „Freunde der Waldburg“. Im Jahr seines 30-jährigen Bestehens gibt sich der Verein nun eine neue inhaltliche Ausrichtung. Hintergrund ist die Auflösung der Betriebsgesellschaft, die das Museum bislang betrieb, und die Verpachtung der Burg an Max Haller. Die Aktivitäten des Vereins seien damit „mehr als nur eingeschränkt“, schreiben die „Freunde der Waldburg“ in einer Pressemitteilung. Der Verein ruft deshalb mit dem „Waldburger Herbst“ ein neues Format ins Leben. Geplant sind für die kommenden Jahre, jeweils von September bis November, Exkursionen, Vorträge, Konzerte und Theater rund um die Kultur des Mittelalters und der Waldburg, heißt es in der Mitteilung.

Eröffnet wird der Waldburger Herbst am Donnerstag, 18. Oktober, um 19.30 Uhr im Saal des Gasthauses König Wilhelm in Waldburg mit einem Vortrag über Geldwirtschaft und Münzprägung.

Am Sonntag, 11. November, beschäftigt sich ein Vortrag mit dem Stauferkaiser Friedrich II. und seinen Kronen und den Reichskleinodien. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr im Gemeindehaus „St.Josef“.