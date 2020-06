Beim rückwärts Ausparken aus einem Parkplatz hat eine Autofahrerin am späten Dienstagnachmittag in Langholz einen Skoda Oktavia übersehen und ist mit diesem zusammengestoßen. Bei der Kollision entstand laut Polizeibericht ein Schaden in Höhe von circa 10 000 Euro. Verletzt wurde niemand.

