Feuerwehr Waldburg ernennt Ehrenmitglieder

Bei der Hauptversammlung der Feuerwehr Waldburg sind sieben Kameraden zu Ehrenmitgliedern ernannt worden.

Die Feuerwehr musste 2017 zu 16 Einsätzen ausrücken, berichtete Kommandant Stefan Jung. Dabei wurden die Waldburger bei zwei Einsätzen von der Feuerwehr Weingarten und bei einem mit dem Führungscontainer aus Wangen und einem DRK-Container aus Ravensburg unterstützt. Zudem absolvierten sie 21 Gesamtproben und Sonderproben für Maschinisten, Atemschutzgeräteträger und Türöffnungsgruppe sowie etliche Proben zum Erwerb des bronzenen Leistungsabzeichens in Argenbühl.

Nach den weiteren Berichten und den lobenden Worten von Bürgermeister Michael Röger, überreichte Kreisbrandmeister Oliver Surbeck an Wolfgang Locher das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber für 25 Dienstjahre. Neu in die Feuerwehr aufgenommen wurde Angelina Schlayer. Zu Oberfeuerwehrmännern wurden Michael Kronenberger, Gabriel Michelberger und Tobias Flamm befördert. Ulrike Miller wurde zur Löschmeisterin ernannt, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht.

Mindestens 40 Jahre im Dienst

Röger und Jung zeichneten sieben Feuerwehrmänner für ihre Verdienste mit der Ehrenmitgliedschaft aus: Max Eggler, Alfred Hilebrand, Baptist Hilebrand, Ferdinand Hahn, Albrecht Locher, Anton Weber und Alois Weiß haben mindestens 40 Jahre aktiven Dienst in der Feuerwehr geleistet und seien bei Einsätzen und Diensten immer sehr engagiert gewesen.

Die Wahl zum Leiter der Altersabteilung konnte Ehrenkommandant Karl Kimpfler für sich entscheiden.