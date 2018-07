Fahrradfahrer stürzt über Bordstein

Mit einer Schlüsselbeinfraktur und vermutlich einer Gehirnerschütterung musste am Mittwochabend gegen 20.15 Uhr ein 43-jähriger Radfahrer in das Krankenhaus eingeliefert werden. Der Mann war laut Polizei mit seinem Fahrrad von Hannober in Richtung Waldburg unterwegs und wollte in Edensbach auf dem Fahrradweg eine Straße überqueren. Der Bordstein ist im Bereich des Radwegs zur Fahrbahn abgesenkt. Der Radfahrer fuhr auf der gegenüberliegenden Seite wohl aber beim bereits erhöhten Teil des Bordsteins auf und stürzte.