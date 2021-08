Ein Autofahrer hat am Sonntagabend, 29. August, gegen 20.30 Uhr beim Vorbeifahren in der Bannrieder Straße in Waldburg ein Auto gestreift.

Der 64 Jahre alte Suzuki-Fahrer verursachte laut der Polizei insgesamt einen Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.