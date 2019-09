Förderverein Schloss Waldburg gegründet

Die Gründungsversammlung des Fördervereines Schloss Waldburg hat am Sonntag, 15. September, stattgefunden, wie der Verein aktuell in einer Mitteilung schreibt. 25 Personen konnten vom Versammlungsleiter begrüßt werden. Auch der Waldburger Bürgermeister Michael Röger war unter den Gründungsmitgliedern. Die Satzung wurde einstimmig beschlossen und sowie die Wahl der Vorstandsmitglieder: Roland Ohneseit (erster Vorstand), Maximilian Haller junior (zweiter Vorstand), Jürgen Peter (Kassier), Carsten Lederer (Schriftführer), Max Haller (Betreiber) sowie Roswitha Witschorek und Christoph Wegele (beide Kassenprüfer). Die geplante Sonderausstellung zu 800 Jahre Kronschatz „Game of Crowns“ nahmen viel Platz in der anschließenden Diskussion ein, heißt es weiter. Für 2020 sind verschiedene Aktionen angedacht worden.