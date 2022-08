Ein Wochenende auf dem Waldburger Erlebnisweg

Familien, Kinder, Radler und Spaziergänger dürfen sich am Samstag und Sonntag, 27 und 28. August, auf zwei spannende Erlebnistage freuen. Der neue Alpakahof in Waldburg, die Straußenfarm, die Käserei Bauhofer, die Adrian Manufaktur und die Mittelalterlichen Erlebniswelten auf Schloss Waldburg haben gemeinsam den Waldburger Erlebnisweg für Einheimische und Touristen ins Leben gerufen. Er verbindet fünf Ausflugsziele, die an einem gemeinsamen Ziel gearbeitet haben. Die Eröffnung wird laut Mitteilung der Initiatoren am Sonntag auf der Waldburg stattfinden.

Am Tor wird der Weg durch den symbolischen Schnitt eröffnet. Vertreter der Politk des Landes und der Gemeinde werden diesen wichtigen Weg mit den Betreibern der fünf Ausflugsziele gehen. Schon am Samstag wird das Festwochenende mit dem ersten Waldburger Weinfest eingeläutet. Seit 1503 gehören mit die besten Weinlagen bei Meersburg den Waldburgern. Die Straußenfarm Waldburg und die Käserei Bauhofer werden kleine Köstlichkeiten als Versucherle bereithalten. Das Angebot wird dann von der Gastronomie der Waldburg durch regionale Produkte abgerundet. Susanne Finke von der Alpakafarm wird zudem alle Fragen zu Alpakas beantworten. Hier sind auch Buchungen zum Alpakawandern möglich.

Das Programm am Sonntag beginnt dann ab 10 Uhr. Dazu gehören Weidegespräche auf der Alpakaweide, in denen es um den Umgang mit den Tieren geht. Auf der Straußenfarm Waldburg wird Wolfgang Schmid im stündlichen Rhythmus ab 11 Uhr Familien durch die Welt der Strauße führen. Auch der Hofladen ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Bei der vom Fass AG der Adrian Manufaktur in Edensbach werden Führungen durch den Betrieb geboten. Das 4 D Kino der vom Fass AG ist ebenfalls geöffnet. Leider kann die Käserei Bauhofer sich noch nicht mit der neuen Schaukäserei beteiligen, teilen die Initiatoren mit. Die Baufortschritte der neuen Schaukäserei lassen allerdings auf eine Eröffnung im Oktober hoffen.

Auf der Waldburg selbst wird es einen großen Familientag geben. Der Falkner Daniel Paulat wird viele Fragen zu Greifvögeln beantworten. Kinder haben hier die Möglichkeit die Vögel zu streicheln und sich auch einmal einen Falken auf den Arm setzten zu lassen. Ebenfalls auf dem Program ist Vollkontakt Schwertkampf mit der Schaukampfgruppe von Feder und Schwert. Die Kinder dürfen dabei auch gegen die Ritter kämpfen. Eine historische Druckerpresse wie zur Zeit von Gutenberg steht bereit. Dazu gibt es mittelalterliche Musik, live gespielt von Vulpes et Lepores im Innenhof. In der Marktzeile werden Waren feilgeboten und die Bogenschießbahn ist geöffnet. In der Gastronomie steht das Team von Küchenchef Maximilian Haller bereit, um Gäste auch kulinarisch willkommen zu heißen. .