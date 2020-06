„Double Fantasy“ auf Schloss Waldburg

Werke von Peter Seimetz und Selina Reichle sind ab Sonntag, 28. Juni, auf der Waldburg zu sehen. „Malerei und Zeichnung, Abstraktion und Gegenständlichkeit, Farbenpracht und monochromes, zwei Künstler, zwei Welten, zweimal Fantasie, Fantastisches, Freiraum für Interpretation, für eigene Sichtweisen und Perspektiven“, so beschreibt Burgpächter Max Haller die neue Ausstellung. Peter Seimetz, Jahrgang 1965, und Selina Reichle, geboren 1990, würden dazu einladen, sich in ihren Fantasiewelten zu verlieren. Die zwei Künstler aus dem Oberschwäbischen zeigen ausgewählte Werke in unterschiedlichen Techniken: Acrylmalerei, Mixed Media, Zeichnung und Druck. Die Öffnungszeiten der Ausstellung sind von Donnerstag bis Samstag 17 bis 20 Uhr sowie sonntags von 11 bis 18 Uhr. Die Ausstellung kann bis zum 2. August besucht werden. Foto: privat