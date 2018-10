Digitalisierung auf dem Land: Waldburg will sich mit Online-Plattform besser vernetzen

In Waldburg haben Bürger eine neue Möglichkeit, über das Internet miteinander in Kontakt zu treten. Mit der Plattform „nebenan.de“ will die Gemeinde die Vernetzung in der Nachbarschaft fördern.

Das Prinzip ist simpel: Ähnlich einem sozialen Netzwerk wie WhatsApp oder Facebook können Waldburger auf der Nachbarschafts-Plattform digital miteinander kommunizieren. Sie können Hilfe suchen oder anbieten, aber auch Dinge verkaufen, verschenken oder tauschen. Im Gegensatz zu anderen Diensten kann sich aber nicht jeder einfach anmelden. Eine Gemeinde wie Waldburg kann sich einen eigenen Bereich einrichten, für den sich dann nur Anwohner registrieren können.

Den Flohmarkt online organisieren

„Nicht mehr alle haben das Gemeindeblatt“, sagt Gemeinwesenarbeiterin Kerstin Schulz, die das Projekt zusammen mit der Gemeinde Waldburg umsetzt. Mithilfe der Plattform sollen Bürger auch online mitbekommen, was in ihrem Ort vor sich geht. Die Idee sei aber vor allem, dass die Leute in persönlichen Kontakt kommen. Wenn also zum Beispiel jemand Gemüse aus seinem Garten übrig habe, könne er es einfach über die Plattform an seine Nachbarn verschenken. Auch gegenseitige Hilfe in der Nachbarschaft, wie etwa Mitfahrgelegenheiten, solle so erleichtert werden.

Außerdem könnten schnell und unkompliziert Veranstaltungen organisiert werden, um zum Beispiel einen Straßenflohmarkt auszurichten. Das Ziel sei, so Schulz, dass die Bürger über die digitale Kontaktaufnahme ihre Nachbarschaft persönlich besser kennen lernen.

Geschützt und zertifiziert

„Die Bürger melden sich mit ihrem vollen Namen und ihrer Adresse an“, sagt Schulz. Es sei bei der Wahl der Plattform deshalb entscheidend gewesen, dass sie einen geschützten Rahmen für die Nutzer biete. Dies sei vor allem älteren Menschen wichtig, so Schulz weiter. „nebenan.de“ verfüge über einen TÜV-zertifizierten Datenschutz und stehe in keiner Verbindung zu Internetriesen wie Google oder Facebook. Auch die Kontaktaufnahme zu den Anbietern mit Firmensitz in Berlin, etwa um Probleme zu klären, klappe gut.

Ob sich die Plattform in Waldburg etabliere, hänge natürlich davon ab, wie sie von den Bürgern angenommen werde. Das Vorbild sei Ravensburg, wo das Projekt schon erfolgreich laufe, so Schulz. Der Kreis der Waldburger Online-Nachbarn ist mit 38 Mitgliedern noch relativ klein. Um sie auch den restlichen Waldburgern nahe zu bringen, stellt Kerstin Schulz die Plattform am 25. Oktober bei einer Veranstaltung vor.