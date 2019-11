Die Waldburger Indianer suchen eine neue Heimat

Das Museum für Indianische Kultur, seit seiner Eröffnung im Jahr 1998 eine Institution in Waldburg, blickt in eine ungewisse Zukunft. In den Räumen des verstorbenen Gründers Alois Weber kann es nicht bleiben. Ein neues Quartier ist noch nicht gefunden.

Barbara Lorenz steht derzeit von einer schwierigen Aufgabe. Seit der Wiedereröffnung des Museums nach Alois Webers Tod ist sie für das museumspädagogische Angebot vor Ort zuständig. Unzählige Figuren, Miniaturszenen, Kleidungsstücke und Gegenstände warten in diesen Tagen darauf, von ihr in die Hand genommen, dokumentiert und verpackt zu werden.

Wie verpackt man einen Schwarzbären?

Doch wie verpackt man einen Schwarzbären? In welche Schachtel passt schon ein Büffelkopf? Oder der von Alois Weber in mehreren Wintern von Hand mit Perlen bestickte Umhang?

Zusammenfalten könne man ihn nicht. Dazu komme noch die Ungewissheit, wie lange die Ausstellungsstücke überhaupt in Schachteln und Boxen verschwinden. Lorenz gibt zu: „Das Packen fällt mir schwer, weil ich nicht weiß, ob die Sachen aus den Kisten wieder herauskommen.“

Doch ein Umzug ist notwendig, da das Haus anderweitig genutzt werden soll, wie Gisela Weber, die Tochter des im Jahr 2017 verstorbenen Museumsgründers Alois Weber erklärt.

Sie wünscht sich, dass das Museum erhalten bleibt. Auch wenn es schwierig sei einen neuen Platz dafür zu finden, denn die finanziellen Ressourcen seien stark begrenzt: „Das Museum wird mit Herzblut betrieben, nicht mit Geld. Wir suchen Menschen, die sagen: Das ist es mir wert. Sowohl vom pädagogischen Punkt aus gesehen, als auch vom ideellen.“

Handgefertigte Schätze

Ihre Vision ist das Museum an anderer Stelle wieder aufzubauen und weiterzuführen – gerne auch in reduzierter Version. Derzeit sei das Museum bereits dabei, Leihgaben zurückzugeben. Denn alles könne man nicht behalten, wie Weber erklärt. Vieles sei aus organischem Material und damit vergänglich.

Auch der Respekt vor der Sammlung, die ihr Vater über Jahrzehnte zusammengestellt hat, macht es ihr schwer, Dinge wegzugeben: „Es sind echte, handgefertigte Schätze, die in Geld nicht aufrechenbar sind. Es sind Liebhaberstücke.“ Die Sammlung aufzulösen, würde etwas kaputt machen, das man so nicht mehr aufbauen könne.

Einpacken geht nur langsam voran

Und so geht es in Waldburg nur langsam voran mit dem Einpacken. Nicht nur wegen der logistischen Herausforderungen, sondern auch, weil mit den Ausstellungsstücken des Museums Geschichten eingepackt werden. Zum Beispiel die des Büffels, der im Film „Der mit dem Wolf tanzt“ mitgespielt haben soll und zu dem Lorenz fragt: „Wissen Sie eigentlich, wie der Büffel zu seinem Bart kam?“

Schon ist man mittendrin in der indianischen Erzählung, in der es um Büffel geht, die so groß und so stark sind, dass sie Menschen fressen. Allerdings nur bis sie diesen in einem Rennen unterliegen und die Menschen zu ihren Herrschern werden. Lorenz: „Doch der Kinnbart des Büffels, der aussieht wie langes Menschenhaar, das aus dem Büffelmaul heraushängt, soll immer daran erinnern, dass es auch einmal andersherum war.“

So entstanden die Mücken

Oder die Geschichte des Schwarzbären, der in indianischen Erzählungen „Großvater Bär“ genannt wird und als heilig gilt, wie Lorenz erzählt. Als in einem besonders harten Winter drei Jäger loszogen, um den schlafenden Bären zu töten, sei das Bärenfleisch über dem Feuer zu Asche zerfallen. Der Nordwind, der beste Freund des Bären, habe die Asche aufgewirbelt, auf der ganzen Welt verteilt – und aus den Ascheteilchen entstanden die Mücken.

Diese und noch mehr Geschichten schlummern im Museum und werden durch Lorenz Stimme lebendig und durch die Ausstellungsstücke plastisch.

Vielleicht gibt es ja jemanden, der eine kleine, feine Lösung hat, auf die wir noch nicht gekommen sind. Gisela Weber

Seit der Wiedereröffnung im März 2019 gab es einige Besuchergruppen, vor allem Schüler und Kindergärten. Aber auch Familien würden das Museum, in dem man die ganze Vielfalt der Indianer – angefangen von den Inuit im Norden bis zu den Appachen im Süden – kennenlernen kann, gerne besuchen.

Damit dies auch weiterhin möglich ist, hoffen Weber und Lorenz auf kreative Ideen von Außen, die den Fortbestand des Museums sichern. Da Lorenz museumspädagogisch arbeite mit Basteln, Werken und Malen, brauche man schon etwas Platz für Gruppen und Schulklassen, wie Weber erklärt: „Vielleicht gibt es ja jemanden, der eine kleine, feine Lösung hat, auf die wir noch nicht gekommen sind.“

Unterstützer können das Museum über die Seite www.museum-indianistik.de kontaktieren.