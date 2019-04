Die Waldburg startet in die Saison

Die Waldburg startet am Ostersonntag, 21. April, in die Saison. Dann wird erstmals auch die Aussichtsplattform wieder geöffnet sein, wie Betreiber Max Haller im Interview sagte. Allerdings wird man sich auf der Waldburg nur mit Führungen durch das Gebäude bewegen können. Die Waldburg ist ganzjährig für Gruppenführungen nach vorheriger Terminabsprache geöffnet. Öffnungszeiten des Museums auf der Waldburg sind von 21. April bis 3. Oktober an Sonn- und Feiertagen, Burgführungen von 11 bis 18 Uhr. Führungen gibt es jeweils um 11, 12.30, 14, 15.30 und um 17 Uhr. Turmbesteigungen sind um 12, 15 und 17 Uhr möglich. 2019 gibt es auf der Waldburg die Sonderausstellung „Maleficis“. Die befasst sich mit dem Thema „Hexen im Allgäu, Bodenseeraum und Oberschwaben“. Außerdem wird am Samstag, 20. April, um 16 Uhr auf Schloss Waldburg die Ausstellung „Nobel, nobel Scheitenberger malt Adel“ eröffnet. Uli Scheitenberger zeigt seine Bilder in der Galerie auf der Waldburg. Die Laudatio bei der Vernissage hält Graf Ferdinand von Waldburg zu Wolfegg, ein Freund des Künstlers. Die Ausstellungseröffnung ist öffentlich, der Eintritt ist frei. Informationen zur Waldburg gibt es auch auf der Internetseite www.schlosswaldburg.de. Archivfoto: Silke Monk