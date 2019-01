Die Loipe zwischen Vogt und Waldburg ist gespurt

Das Loipenspurgerät zieht wieder seine Bahnen zwischen Vogt und Waldburg und hinterlässt eine Spur für Skating und klassischen Langlauf. Auf rund 30 Kilometern können Wintersportfreunde ihrem Hobby nachgehen. Zwar seien die Wetterverhältnisse im Moment schwierig, sagt Uschi Riegger vom SC Vogt, da es auch immer wieder regne, die Loipe sei aber befahrbar. Außerdem sei im Langlauf- und Flutlichtstadion in Vogt für beide Lauftechniken gespurt. Die Gemeinden Vogt und Waldburg organisieren das Spuren der Loipe zusammen mit den Sportvereinen. Langläufer können eine Saison- und Loipenkarten für zehn Euro in den Gästeämtern oder bei den Vereinen ASV Waldburg und SC Vogt erwerben oder an den Wochenenden am Einstieg der Loipe kaufen. „Um die Strecke zwischen Vogt und Waldburg zu spuren, ist unser Personal einen ganzen Tag im Einsatz“, sagt Waldburgs Bürgermeister Michael Röger. Pro Saison werden zwischen 500 und 700 Karten verkauft. Foto: Wünsch