In der Gemeinschaftsschule werden die Kinder nach der vierten Klasse nicht nach Schularten getrennt, sondern gemeinsam unterrichtet. In den verschiedenen Fächern werden unterschiedliche Niveaustufen angeboten. Zum Start der noch recht jungen Schulart gab es Bedenken, ob dieses Konzept funktionieren könne. In Waldburg/Vogt und in Baienfurt, wo jeweils Haupt- und Realschulabschluss möglich sind, gab es 2019 die ersten Abschlussjahrgänge. Die Notenschnitte seien dabei durchaus vergleichbar mit den klassischen Schularten, sagen die Rektoren Armin Schatz und Andreas Lehle. Die Schüler legen die gleiche Prüfung ab wie an anderen Schulen. Auch der Bildungsplan ist landesweit gleich. Wie Armin Schatz berichtet, habe die Gemeinschaftsschule Waldburg-Vogt bei den Prüfungen im vergangenen Jahr den gleichen Notenschnitt wie die Partnerschule der Realschule in Bad Waldsee erreicht. Dieser Schnitt lag bei 2,3.