Der Platz am E-Piano ist frei

Wir, der Gospelchor Waldburg suchen eine/n PianistIn. Wir sind, offen, mitreißend, leidenschaftlich, frech, einmalig. Möchtest du uns kennenlernen? Dann melde dich unter: www.gospelchor-waldburg.de, per E-Mail: tanja.moosmann@t-online.de oder besuche uns am Samstag, 26. November 18.15 bis 19.15 Uhr bei „Weihnachten im Schloss“ in Tettnang. Sehen wir uns? Foto: Jürgen Diehm