Das hat Max Haller mit der Waldburg vor

Von Ostersonntag, 12. April, bis 3. Oktober ist die Burg an Sonn- und Feiertagen für Besucher geöffnet. Führungen gibt es von 11 bis 17 Uhr. Die Waldburg ist aber auch ganzjährig nach Terminabsprache geöffnet. Wer an einer Führung interessiert ist, kann sich per E-Mail an info@schloss-waldburg.de wenden. Infos gibt es auch auf der Internetseite unter www.schlosswaldburg.de.