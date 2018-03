Charleston auf der Waldburger Theaterbühne

„Fix und Fertig!“ (im Original „Und das am Hochzeitsmorgen“) heißt das Stück, das von den britischen Autoren Ray Cooney und John Chapman geschrieben wurde. Die kurzweilige Komödie spielt der Theaterverein Waldburg in der Mehrzweckhalle Waldburg. Wie aus der Mitteilung des Vereins hervorgeht, gibt es mehrere Nachmittags- und Abendvorstellungen.

Im Stück herrscht große Aufregung im Hause Käpple: alle Vorbereitungen für Melanies (gespielt von Alina Bucher) Hochzeit laufen. Es bleiben nur noch wenige Stunden bis zum großen Ereignis. Doch es will keine passende Stimmung aufkommen: Melanies Mutter Vera (Monika Voggel) muss in letzter Minute noch Knöpfe an das Brautkleid nähen, Gerald und Trudi Kaiser, Veras Eltern (gespielt von Alois Hämmerle und Paula Rist), sind ständig auf der Suche nach Socken, die zum Anzug passen. Auch Frank (Ralf Bösch), der Geschäftspartner des Brautvaters Georg, trägt nicht unbedingt zur Entspannung bei. Als der beruflich gestresste Georg (Dietmar Schick) dann einen schmerzlichen Zusammenstoß erleidet und ab diesem Augenblick das bezaubernde Charlestongirl Polly (Bernadette Wanner) auf der Bühne auftaucht, scheint die Hochzeit nicht mehr zu retten zu sein – vor allem, weil Georg der einzige ist, der Polly sehen kann. Und dann kündigt sich auch noch Linda Babcock, die Schwiegermutter in spe (Ines Dohrmann) an.

Mit gewohnt sicherer Hand führe der Regisseur Uli Klarmann sein Ensemble durch diese temporeiche Komödie, heißt es in der Ankündigung. Die Schauspieler hätten spürbar Spaß an ihren Rollen – „die Gags sitzen punktgenau, Tanzeinlagen sind perfekt einstudiert, Kostüme, Requisiten und Bühnenbild wurden mit viel Liebe zum Detail aufeinander abgestimmt“, schreibt der Verein.

Die Vorstellungen

Nachmittagsvorstellung:

Freitag, 6. April, 14.30 Uhr (Bewirtung mit Kaffee und Kuchen) – Eintrittspreise 5 Euro für Erwachsene, 3 Euro für Kinder

Abendvorstellungen:

Freitag, 6. April, und Samstag, 7. April, jeweils um 19.30 Uhr. Freitag, 13. April, und Samstag, 14. April, ebenfalls jeweils um 19.30 Uhr. (Eintrittspreis 9 Euro)