Brand in Waldburg rechtzeitig gelöscht

Eine Kerze dürfte nach Mitteilung der Polizei der Auslöser für einen Brand in einer Wohnung in Forstenhausen am Sonntag gegen 10 Uhr gewesen sein. Der 76 Jahre alte Bewohner verließ die Wohnung offenbar, während die Kerze brannte und die Flammen auf eine Holzkommode übersprangen. Das Feuer löste Alarm aus, der die Feuerwehr auf den Plan rief. Die Wehrleute löschten den Brand nach Öffnen der Wohnungstür. Durch die Flammen entstand in der Wohnung ein Schaden von rund 5000 Euro. Personen wurde durch das Feuer nicht verletzt.