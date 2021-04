Betrunken mit Roller unterwegs

Eine betrunkene Person ist der Polizei am Donnerstag gegen 20 Uhr in der Welfenstraße in Waldburg gemeldet worden.

Vor Ort stellten die Beamten laut Polizeibericht fest, dass der Mann zuvor mit seinem Roller unterwegs und in der Zwischenzeit von einem Passanten nach Hause gebracht worden war. Die Streife traf den deutlich alkoholisierten 66-Jährigen an seiner Wohnanschrift an. Nachdem ein Alkoholtest über 2,5 Promille ergab, veranlassten die Beamten zwei Blutentnahmen in einer Klinik. Auf den 66-Jährigen kommt nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.