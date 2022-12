Bau-Auszeichnung für Seniorenwohnanlage in Waldburg

Im Rahmen des Auszeichnungsverfahrens „Beispielhaftes Bauen im Landkreis Ravensburg von 2016 – 2022“ überzeugte auch die Seniorenwohnanlage der Stiftung Liebenau in Waldburg eine Fachjury, wie einer Pressemitteilung zu entnehmen ist. Bei einer Feierstunde im Neuen Schlosss Kisslegg wurden die erfolgreichen Projekte durch die Architektenkammer Baden-Württemberg und den Landkreis Ravensburg prämiert.

Laut Begründung der Fachjury wurde mit der Seniorenwohnanlage der Stiftung Liebenau „ein beachtenswertes und in sich geschlossenes Quartier mit kommunikativer Mitte in Ortsrandlage geschaffen, dessen drei Gebäude den Ort gekonnt abrunden“. Darüber hinaus ermöglichten die Ausrichtung der drei Baukörper den Bewohnerinnen und Bewohnern „qualitätsvolle Blickbeziehungen in die Landschaft und zur historischen Waldburg“. Mit den großzügigen, gut gestalteten Grün- und Außenbereichen mit hoher Aufenthaltsqualität wurde zudem ein gelungen sanfter Übergang in den Außenbereich geschafft. Insgesamt stehe das Projekt in Waldburg laut Fachjury für „eine beispielhafte, städtebauliche Lösung für die Bauaufgabe Wohnen im Alter am Heimatort“.