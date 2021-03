Autos stoßen bei Waldburg auf schneeglatter Straße zusammen

Unverletzt geblieben sind die Beteiligten eines Verkehrsunfalls am Montagabend kurz nach 22 Uhr auf der Landesstraße 326 zwischen Wetzisreute und Waldburg. Laut Polizeibericht wollte eine 19-Jährige mit ihrem VW Up in die Bodnegger Straße abbiegen und kam dabei auf schneeglatter Fahrbahn auf die Gegenfahrspur. Dort stieß sie mit dem BMW eines entgegenkommenden 55-Jährigen zusammen. Den an beiden Fahrzeugen entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf rund 15 000 Euro.