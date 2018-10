Autos stoßen bei Waldburg zusammen

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag gegen 15 Uhr an der Kreuzung L 324/K 7989 ereignete. Eine 67-jährige BMW-Fahrerin wollte nach Polizeiangaben aus Richtung Amtzell kommend die Kreuzung geradeaus in Richtung Waldburg überqueren und übersah dabei eine von rechts kommende, bevorrechtigte 48-jährige Mitsubishi-Fahrerin. Die BMW-Fahrerin bremste ihr Fahrzeug ab, dennoch kam es zur Kollision, bei der eine Beifahrerin im Mitsubishi leicht verletzt wurde. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.