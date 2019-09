Autos kollidieren – Frau wird verletzt

Bei einem Verkehrsunfall ist am Samstag gegen 14 Uhr bei Waldburg eine Beifahrerin verletzt worden. Laut Polizei befuhr ein 68-jährige Ford-Fahrer die Landesstraße 324 aus Richtung Hannober in Richtung Kofeld und bog bei Kofeld nach links in die Landesstraße 326 ein. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 52-jährigen Mercedes-Benz-Fahrers, der auf der L 326 in Richtung Waldburg fuhr. Nach der Kollision der beiden Autos verlor der Benz-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet ins Schleudern und prallte seitlich gegen einen Randstein, wodurch sich sein Wagen seitlich aufstellte und an einem Baum auf der Fahrzeugseite liegend zum Stillstand kam. Seine Beifahrerin wurde leicht verletzt und durch in ein Krankenhaus gebracht. An den Pkw entstand Sachschaden von etwa 23 000 Euro.