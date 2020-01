Autofahrer missachtet Vorfahrt in Waldburg

Zwei Autos sind am Mittwochmorgen in Waldburg an der Einmündung der Reinhold-Abele-Straße in die Bodnegger Straße zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, entstand an beiden Fahrzeugen Schaden in Höhe von rund 5000 Euro. Niemand wurde bei dem Unfall verletzt. Gegen 10 Uhr bog ein VW-Fahrer von der Reinhold-Abele-Straße nach links in die Bodnegger Straße ab. Von rechts näherte sich ein Skoda-Autofahrer, den der 78-Jährige im VW offensichtlich nicht sah. Er nahm ihm die Vorfahrt, beide Autos prallten aufeinander.