Sachschaden in Höhe von rund 10 000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag gegen 14.15 Uhr in Waldburg entstanden. Laut Polizeibericht fuhr ein 18-Jähriger mit seinem Pkw aus einem Grundstück in Richtung Waldburg und übersah dabei einen von rechts kommenden 29-jährigen Autofahrer. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurden keine Personen verletzt.