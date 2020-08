Autofahrer ist mit fast zwei Promille unterwegs

Die Polizei hat am frühen Donnerstagabend in der Hauptstraße in Waldburg einen Autofahrer kontrolliert, der fast zwei Promille Alkohol in der Atemluft hatte. Wie die Polizei berichtet, ordneten die Beamten eine Blutentnahme an und beschlagnahmten den Führerschein des 55-Jährigen. Weil der Mann aus der Tschechischen Republik kommt, musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1200 Euro bezahlen, die von der Staatsanwaltschaft Ravensburg festgelegt wurde.