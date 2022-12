Autofahrer fährt mit zwei Promille in Baumgruppe

Totalschaden am Auto und ein Krankenhausaufenthalt sind die Folgen für einen 32-Jährigen, der am Freitagmorgen betrunken verunfallt ist. Das teilt die Polizei mit. Der Skodafahrer kam gegen 1.30 Uhr in einer Kurve von der L 326 zwischen Wetzisreute und Waldburg ab und fuhr in mehrere Büsche. Von dort fuhr er mit seinem Pkw in eine Baumgruppe. Dabei verletzte sich der Fahrer leicht. Laut einem Atemalkoholtest war der Mann mit über zwei Promille unterwegs. Er musste in einem Krankenhaus Blut abgeben, das nun untersucht wird. Sollte sich der hohe Alkoholgehalt bei der Auswertung bestätigen, hat er mit entsprechenden strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen. Seinen Führerschein behielt die Polizei ein. Der Skoda war durch den Zusammenstoß mit der Baumgruppe so eingekeilt, dass zur Bergung des Wagens mehrere Bäume gefällt werden mussten. Der Schaden an dem Auto dürfte sich auf etwa 35.000 Euro belaufen.