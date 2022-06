Auto fährt fast ungebremst über Kreisverkehr

Ein Auto hat am Dienstagnachmittag den Kreisverkehr an der Kalksteige überfahren. Die Fahrerin war wohl betrunken. Wie die Polizei berichtet, war die 64-Jährige kurz vor 16 Uhr nahezu ungebremst in den Kreisverkehr zwischen Schlier, Waldburg, Vogt und Unterankenreute gefahren, hatte ein Verkehrsschild überfahren und war mit ihrem Wagen im Kiesbett stecken geblieben.

Wegen des deutlichen Alkoholgeruchs brachte die Polizei die Frau in ein Krankenhaus, wo ihr Blut abgenommen wurde. Wenn das Blutergebnis einen zu hohen Alkoholgehalt nachweist, muss die Frau, gegen die nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt wird, mit einer Anzeige rechnen, heißt es im Polizeibericht. Ihren Führerschein behielten die Polizisten noch an Ort und Stelle ein.