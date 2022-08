In der Reinhold-Abele-Straße in Waldburg ist am Montag zwischen 8 und 17 Uhr ein geparkter Ford angefahren worden.

Der unbekannte Unfallverursacher hat laut Polizei einen Schaden von rund 1500 Euro an dem Wagen zu verantworten. Er hinterließ einen Zettel an dem Auto, auf dem eine nicht gültige Rufnummer vermerkt war. Die Polizei Wangen, die zwischenzeitlich eingeschaltet wurde, bittet Zeugen des Unfalles sich unter Telefon 07522/9840 zu melden.