Ausweichmanöver in Böschung verhindert Frontalkollision in Waldburg

In der Böschung gelandet ist eine 34-jährige Autofahrerin am Mittwoch, nachdem sie einem Auto auf der Hauptstraße ausweichen musste.

Der 44-jährige Fahrer eines Kleinlastwagens kam laut Polizeibericht am Ortseingang Waldburg aus Richtung Ankenreute auf die Gegenspur. Die entgegenkommende VW-Fahrerin konnte trotz des Ausweichens von der Straße eine seitliche Kollision nicht ganz verhindern. Während sich der Unfallschaden an ihrem VW auf rund 2000 Euro beläuft, wird dieser am Transporter auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Der VW Touran musste durch einen Abschleppdienst aus der Böschung gezogen werden.

Derzeit steht der Verdacht im Raum, dass der Fahrer des Transporters durch die Nutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt abgelenkt gewesen sein könnte, heißt es im Bericht der Polizei weiter. Der Polizeiposten Vogt ermittelt.