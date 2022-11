Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit einem abwechslungsreichen Programm begeisterte die Musikkapelle Waldburg-Hannober unter Dirigent Fabio Croce das Publikum in der vollbesetzten Mehrzweckhalle. „Außergewöhnlich bis einmalig“ hatte Dirigent Fabio Croce als Motto für dieses Konzert ausgegeben. Damit sollte deutlich gemacht werden, dass jedes der ausgewählten Musikstücke eine Besonderheit beinhaltet, entweder das Stück selbst, der Komponist oder sogar der Interpret. Nach der launigen Begrüßung durch die 1. Vorsitzende Madlen Bausch erklang zu Beginn die Komposition „The Cry of The Last Unicorn“ von Rossano Galante, in dem die Jagd auf das letzte Einhorn nachgezeichnet wird. Die Reinheit und Unschuld dieses edlen Fabeltiers wurde wunderbar durch Flöte und Oboe charakterisiert.

Das anspruchsvollste Stück des Abends war zweifellos „The Land of Zarathustra“ des iranischen Komponisten Amir Molookpour. Der Dirigent stellt mit seinen Musikern auf faszinierende Weise unter Beweis, zu welchen mystischen und rhythmisch vertrackten Klängen eine Blaskapelle in der Lage ist.

Ein weiteres Hihglight war das „Capriccio for Tuba“ von Mike Forbes. Dieses äußerst anspruchsvolle Konzertstück für Basstuba wurde von dem Solisten Karl Merz bravourös gemeistert.

Der zweite Teil begann mit „Queen Symphonic Highlights“ von Philip Sparke. Der Komponist hat damit der weltweit erfolgreichsten Pop-Band Queen mit ihren Frontmann Freddy Mercury ein Denkmal gesetzt, indem er einige der bekanntesten Songs verarbeitet hat.

Ebenfalls Außergewöhnliches weist das nächste Stück auf. Es ist Filmmusik aus dem Disney-Klassiker „Mary Poppins“, der größte Erfolg des Disney-Studios, der mit fünf Oscars ausgezeichnet wurde. „The Waltz Goes On“ ist ein wunderschöner Walzer, den der britische Schauspieler Sir Anthony Hopkins als Jugendlicher geschrieben hat. Es folgten zwei Polkas, die „Szegediner Polka“ von Vlad Kabec, und – mit völlig anderem Charakter – die „Polka Italienne“, des russischen Komponisten Sergej Rachmaninow. Für den begeisterten Beifall bedankte sich die Musikkapelle mit der Polka „Eine letzte Runde“ von Markus Nentwich.

Mit Recht ist der Musikverein Waldburg auf seine erfolgreiche Jugendarbeit stolz. So konnten als neue Jungmusikanten vorgestellt werden: Ines Delgado und Anna Weber (Flöte), Rosalie Flamm und Fanny Knörle (Klarinette), Tim Linder (Tenorhorn) und Elias Müller (Schlagzeug).