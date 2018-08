Auf dem Töpfermarkt gibt es Handwerkskunst zu sehen

Der 35. Töpfermarkt in Waldburg wird Freitag bis Sonntag, 17. bis 19. August, veranstaltet. Egal ob Stein, Terrakotta, Porzellan, Raku, Fayance, Engobemalerei, Ascheglasur oder Gartenkeramik: Das Angebot der präsentierten Keramiken spannt laut Pressemitteilung einen Bogen vom Gebrauchsgeschirr bis hin zu Objekten und Einzelstücken in handwerklich ausgefeilten Techniken. Immer wieder neue Keramikwerkstätten und die „Stammtöpfereien“ würden dem Töpfermarkt sein trendig-traditionelles Flair verleihen. Die Veranstaltung findet auf dem Marktplatz und in den angrenzenden Straßen statt. Geöffnet hat der Markt am Freitag von 14 bis 20 Uhr, am Samstag von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

Weitere Informationen zum Töpfermarkt gibt es im Internet unter www.toepfermarkt-waldburg.de