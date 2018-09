Auch Waldburg stellt sich gegen Kiesabbau

Die Gemeinde Waldburg spricht sich gegen das neue geplante Kiesabbaugebiet im Altdorfer Wald beim Vogter Ortsteil Grund aus. Sie stellt sich damit gegen die Planungen des Regionalverbandes Bodensee-Oberschwaben. Einen entsprechenden Beschluss fasste der Waldburger Gemeinderat einstimmig in seiner jüngsten Sitzung.

Wie mehrfach berichtet, plant der Regionalverband, westlich von Grund ein etwa elf Hektar großes Gebiet für den Kiesabbau freizugeben. Gegen diese Planung regt sich seit Monaten Widerstand im Schussental. So auch in Waldburg. Als wichtigsten Grund für die ablehnende Haltung Waldburgs nannte Bürgermeister Michael Röger in der Sitzung den Schutz des „gewaltigen Wasservorkommens“ im Altdorfer Wald. „Ich habe den Eindruck, man beruft sich bei den Planungen auf Erfahrungen und wartet nicht die Gutachten ab. Nach dem Motto: ‚Es ist noch immer gut gegangen‘. Dabei ist das Risiko sehr, sehr groß.“ Röger wies darauf hin, dass die dortigen Quellen das Schussental zweimal mit Trinkwasser versorgen könnten. Bei ihrem Schutz gehe es auch um die Sicherung der Wasserversorgung für die Zukunft: „Wir wissen nicht, wie es mit dem Wasser in 30, 40 Jahren aussieht. Der Sommer 2018 hat uns einen Vorgeschmack auf die Zukunft gegeben.“

Bürgermeister befürchtet Belastung für Anwohner

Darüber hinaus stellte er das sogenannte Satellitenkonzept infrage, nämlich die Versorgung der Asphaltmischanlage in Grenis mit dem Kies aus Grund. „Wenn man krampfhaft an Grenis festhält, mutet man den Bewohnern der Orte, durch die der Kies transportiert wird, eine verkehrliche Belastung zu.“ Zudem sei das Landschaftsbild in diesem Gebiet „besonders schützenswert“.

Auf die Zweifel von Gemeinderat Markus Seeger, ob die Stellungnahme der Gemeinde denn etwas ändern werde, antwortete Röger: „Vielleicht kommt man an den Punkt, dass man gerichtlich vorgeht, aber da sind wir noch nicht. Ich habe die Hoffnung, dass beim Regionalverband ein Umdenken stattfindet.“ In einem nächsten Schritt werde Waldburg zusammen mit seinen Nachbargemeinden Wolfegg und Vogt die ablehnende Stellungnahme ausarbeiten und beim Regionalverband fristgerecht abgeben.