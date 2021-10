ASV Waldburg gegen LG Welfen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am vergangenen Samstag organisierte kurzfristig Andreas Preiser vom ASV Waldburg einen Kinderleichtathletik-Wettkampf zwischen seinen und den Kindern aus Weingarten und Baienfurt, um ihnen nach der langen Corona-Durststrecke noch einen versöhnlichen und erlebnisreichen Abschluss der Saison 2021 zu ermöglichen.

Bei strahlendem Sonnenschein durften die Kinder in den Altersklassen U10 in den Disziplinen Hindernis-Sprintstaffel, Weitsprung-Staffel, Medizinballstoß und Team-Biathlon sowie bei den U12 auch noch im Scher-Hochsprung gegeneinander antreten.

In einem begeisternden Wettkampf gewannen die Kinder aus Weingarten die U12 und zusammen mit den Waldburger Kindern auch die U10, so dass sie glücklich und zufrieden ihre Urkunden in Empfang nehmen konnten.