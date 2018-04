75-jähriger Motorradfahrer muss in die Klinik

Mit einer Schulterverletzung ist ein 75-jähriger Motorradfahrer am Montagnachmittag gegen 15 Uhr nach einem Verkehrsunfall auf der K 7989 bei Waldburg vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden. Der Mann hatte laut Polizeibericht die Kreisstraße von Hannober in Richtung Amtzell befahren und in Höhe Maderhof in einer Linkskurve ein vorausfahrendes Auto überholt. Wie die Polizei vermutet, kam der Mann aufgrund eines Fahrfehlers in der unmittelbar darauf folgenden Rechtskurve nach links von der Straße ab und stürzte nach etwa 30 Metern Fahrt in einer angrenzenden Wiese über den Lenker seiner Maschine. Das Motorrad, an dem ein Sachschaden von rund 5000 Euro entstand, musste von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden.