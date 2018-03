6000 Euro Schaden nach Zusammenstoß

Rund 6000 Euro Sachschaden ist am Donnerstagmittag gegen 13 Uhr bei einem Unfall an der Einmündung Am Mittelberg/Bodnegger Straße entstanden.

Ein 64-jähriger VW-Fahrer fuhr von der Straße am Mittelberg kommend nach rechts in die Bodneggerstraße ein und prallte dabei gegen den VW Passat eines 44-Jährigen, der auf der Bodnegger Straße einen vor ihm fahrenden und in die Straße Am Mittelberg abbiegenden Traktor mit Anhänger überholte.

Wie die Polizei berichtet, schleuderte der Passat durch den Zusammenstoß gegen einen Leitpfosten und die Böschung eines angrenzenden Gartengrundstücks. Die Beteiligten blieben unverletzt.