40 Jahre Pferdesport

Martin Stellberger, Siegfried Hinkelmann und Friedbert Hipp waren schon in den Jahren dabei, als die Bundeswehr-Reiterabteilung noch nicht vereinsrechtlich verfasst war. Die „Ur-Reiterabteilung“ geht auf die späten 1960er und frühen 1970er Jahre zurück und war auf die Soldaten der damaligen Bundeswehr-Einheiten von Weingarten beschränkt.

Alle drei Reiterkameraden repräsentierten zusammen mit der berittenen Abteilung die Bundeswehr bei den öffentlichen Vereidigungen in Weingarten, indem sie zu Pferd und in Uniform die Rekruten begleiteten. Siegfried Hinkelmann trug dabei stets die Standarte. Dazu kamen Auftritte in Uniform beim Kinderfestumzug in Weingarten. Friedbert Hipp war neben den Reitereinsätzen eine wichtige Säule, weil er über Jahrzehnte die Bewirtung bei den vielen Veranstaltungen sicherstellte.

Martin Stellberger und Siegfried Hinkelmann vertraten über 10 Jahre den Verein bei Vielseitigkeitsturnieren. Dreimal gewannen die Bundwehr-Reiter die Baden-Württembergischen Mannschaftsmeisterschaften.

Martin Stellberger war in all den Jahren im Vorstand aktiv, von Anfang an als Schriftführer und für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig und dann über sechs Jahre Vorsitzender der Bundeswehr-Reiterabteilung Weingarten von 1988-1994. Siegfried Hinkelmann gehörte ebenfalls zum Vorstand und war etliche Jahre neben Martin Stellberger 2. Vorstand. Friedbert Hipp war Beisitzer im Vereinsvorstand. 1994 wurde der Bundeswehrstandort Weingarten aufgelöst und es fehlte dem Verein der Nachwuchs aus den Reihen des Militärs.

2019 kam dann ein schwerwiegender Einschnitt: Die Bundeswehr-Reiterabteilung Weingarten e.V. löste sich auf und trat dem Reit- und Fahrverein Waldburg bei. Martin Stellberger oblag die Organisation der Fusion. Ein wichtiger Bestandteil des Beitritts dabei war, dass die Mitgliedsjahre und die Funktionsjahre der Mitglieder der BWRA nicht verloren gingen, die in den Waldburger Verein eintraten. Und so kommt es, dass wir heute die drei Mitglieder Martin Stellberger, Siegfried Hinkelmann und Friedbert Hipp für 40 Jahre Engagement für die Reiterei in Oberschwaben ehren können.